Toots ütles enne konverentsi algust, et kuigi Tartu piirkonna juhatuse kohtadele on tahtjaid väga palju, pole siiski olnud veel kuulda, et keegi talle juhatuse esimehe kohale konkurentsi sooviks pakkuda.

«Ma arvan, erandina Keskerakonna teistest piirkondadest, on meil küllaltki suur tung juhatusse. Ma arvan, et meil tuleb umbes kaks inimest ühele kohale,» ütles Toots. «Kui Võru, Põlva ja Valga piirkondades on kandidaate nii palju, kui on juhatuse liikmeid, siis meil käib siin tõsine elu ja on tõsine huvi poliitika vastu,» sõnas Toots enne konverentsi algust.