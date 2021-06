Korterivargaid kutsub nii lukustamata uks kui tuulutusasendis aken

Tartu varavastaste kuritegude menetlusgrupi juht Tauno Pärli märkis, et suvesoojal ajal kipuvad inimesed kodust lahkudes aknaid praokile või tuulutusasendisse jätma. Mõned ei pea vajalikuks isegi koduust lukustada.

«Kurjategijatele on see aga ütlemata soodne võimalus igasuguse suurema vaeva ja lärmita eluruumidesse pääseda ning meelepärane kraam kiirelt kaasa viia. Lukustatud uks ja suletud aknad on üks kindlamaid viise, kuidas kurjategijate võimalikku ahvatlust ennetada ning oma vara kaitsta,» rõhutas Pärli.