Täna möödub 80 aastat päevast, mil okupatsioonivõim hakkas tuhandeid eestlasi rongidesse paigutama, et neid kodumaalt kaugele küüditada. Perekonnad lõhuti, isad saadeti asumisele töölaagritesse, lastega naised pidid külmal ja võõral maal kuidagi ellu jääma. Suur osa vangilaagritesse saadetuist surid haigustesse või orjatööd tehe, tagasi kodumaale jõudsid vähesed ning paljude täpne saatus on tänaseni teadmata.

Tänasele mälestustseremooniale olid tulnud mitmed tollaste sündmuste vahetud tunnistjad, aga ka nende järeltulijad, kes avaldasid lootust, et tulevik sarnaseid õudusi enam kaasa ei too.

«On oluline mäletada, et minema viidi inimesi mitte ainult sellel päeval, aga pidevalt,» märkis oma sõnavõtus Tartu linnapea Urmas Klaas. «Me teame, et vene asi nõukogude ajal lagunes praktiliselt igast otsast ja raske oli leida midagi sellist, mis oleks korralik olnud. Aga ometi repressiivpoliitikat, küüditamist ja rahva hävitamist oskasid nad ellu viia metoodilise ja läbimõeldud täpsusega,» lisas meer.

80 aastat tagasi pandi loomavagunis teele ka nelja-aastane poiss Ants Jaanson, kes koos emaga Tomski oblastisse asumisele saadeti. «Meil kõigil on omad mälestused, kes on saanud tunda nõukogudelikku võimu «hoolitsevat» kätt kõigi maade proletaarlaste ühinemise loosungi all. Aga tegelikult viidi umbes 10 000 inimest väevõimuga kodudest minema Venemaale,» meenutas ta. Oma isa ei näinud Jaanson pärast seda enam kunagi, sest juba 1942. aasta 8. jaanuaril suri mees vangilaagris.