Tänavakunstifestivali Stencibility korraldajad teatasid, et näitused «Peitus» ja «350M451N» on osutunud nõnda menukaks, et nende lahtiolekuaega on pikendatud kahe päeva võrra. Niisiis on külastajad oodatud endisesse ööklubi hoonesse Turu 21 veel ka esmaspäeval ja teisipäeval kell 15-20, sissepääs prii.