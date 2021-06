Tantsufestival Kuldne Karikas on Eestis suurima konkurentsiga tantsuvõistlus, mille erinevais paigus toimuvatest eelvoorudest kuni Tartu finaalideni välja võtab igal aastal osa ligi 8000 inimest. Alates mudilastest ja lõpetades eatute ehk igavesti noorte täiskasvanutega.

Kuldse Karika hooaeg algab talvel soolode, duode ja triode erivõistlusega ning kevadel astuvad vastamisi grupitantsijad. Rahvusvahelise tausta ja kogemustega kohtunikud valivad parimad välja suurejoonelisse finaali, mis leiab tavaliselt aset maikuus Tartus.

Eelmisel aastal jõuti läbi viia üks eelvoor, siis lukustus kõik koroonapandeemia tõttu, alles sügisel võis lohutuseks korraldada galakontserdi.

Tänavugi on see teistmoodi. Tartus on kolmepäevane Kuldse Karika suvefestival, kus tantsijad saavad end näidata nii võisteldes kui ka kõigi rõõmuks lihtsalt esinedes ning osaleda töötubades.

Festivali direktor Krõõt Kiviste ütles, et eriline kompliment talle on see, et Kuldse Karika festivalil näeb lisaks headele tantsutruppidele ka väga hästi edasijõudnud soolotantsijaid, olgu nad siis kas lüürilise või kaasaegse tantsu esitajad. «Meil kohtab lausa professionaale, kes suudavad läbi lüüa maailmas, pakkudes end ükskõik millise suurlavastuse auditionile ehk esinemisproovi,» rääkis Krõõt Kiviste. «Mul on hea meel, et nad on alati tahtnud Kuldsel Karikal kohal olla.»

Samas ei ole Kuldne Karikas kunagi püüelnud rahvusvahelise sündmuse poole, kuna korraldajad on leidnud, et see sündmus on kutsutud elavdama just Eesti tantsumaastikku. «See on pidupäev ja tunnustus eelkõige Eesti tantsijatele,» ütles Krõõt Kiviste.

Kuigi tavalist talvist treeninghooaega pole praegu ühelgi tantsijal selja taga, on festivalil kõik kategooriad siiski esindatud. Rõõm sellest, et etteasteid on võimalik jälgida mitte enam ekraanilt, vaid otse lavalt, on eriliselt suur ning publiku ja tantsijate sidemest tekkiv energia vahetult tunda.

Festival algas reedel, kestab täna ja veel pühapäevalgi. Selle leiab üles endise Atlantise majast, kus nüüd tegutseb Tartu Tantsuakadeemia, ja selle kõrvalt pargist. Pühapäeval näeb soolovõistlejaid ühes kõige magusamas kategoorias, milleks on Kuldse Karika Mix.

«Tantsija on laval ega tea, mis muusika tuleb,» selgitas Krõõt Kiviste. «See võib olla klassikaline balletimuusika, kankaan või tänavatants, ja tal tuleb improviseerida. See on suur väljakutse, sest sa võid omas stiilis olla väga hea, aga kas sa suudad ära tabada ka teisi stiile. Selle võistluskategooria pea-auhind on Škoda suvekuude kasutus. See on ainulaadne Eesti tantsumaailmas, et sa võid tantsimise eest saada tõeliselt suure auhinna.»