Andre juustufarmi perenaine Erika Pääbus tänas samuti teda märkamast ja toetamast, ja rääkis, et on ise muudkui imetlenud ettevõtlikke naisi ja mõelnud, kui pikk teekond temal veel minna oleks, ja korraga saabus selline maguspiinlik olukord!

Dirigent Vaike Uibopuu ütles aga, et juttu ei oska tema ajada ja daamiks saamisest mõelda ei julge, parema meelega istuks urus nagu hiir. Ta tänas EDA naisi aga väga selle eest, et nad on õppinud muusikat armastama, kuna muusika on mõtteviis ja kõige ilusam liikumine maailmas.