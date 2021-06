Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba rääkis enne Tartu rattaringluse elektriratta sadulasse istumist, et põhjusi startida on vähemalt kaks.

«Postimehe Grupi suur üleriigiline velotuur lihtsalt jõudis nüüd siia ja meile on määratud vastutusrikas etapp, mis tuleb auga lõpuni sõita,» ütles peatoimetaja. «Meie etapi omapära on see, et velotuuri Tartusse jõudmine langeb kokku rattaringluse teise aastapäevaga. Otsustasime, et näitame Tartu viimasel ajal väga uhkesti välja kujunenud rattasõbralikkust ka sellega, et kaasame oma etapi esimesse ossa võimalikult erinevaid rattaid.»

Kaks aastat rattaringlust

Tartu rattaringlus on andnud rohkesti ainest uudistele, reportaažidele, intervjuudele, fotogaleriidele ja videotele. Abilinnapea Raimond Tamme andmetel on kahel aastal rattaringluse ratastega sõidetud kokku ligi viis miljonit kilomeetrit ja aktiivseid kasutajaid on peaaegu 7800.

Lisaks Rannar Rabale olid rattaringluse elektrirattaga stardis Jens Raavik (kastiga) ja Liina Uudelt ning isiklikul rattal hakkasid kihutama Artur Kuus, Kristjan Teedema, Liina Ludvig, Lenel Karu, Art Soonets ja Aime Jõgi. Osa neist lubas keerata Kõrvekülas otsa ringi ja tulla toimetusse tagasi, et jätkata uudiste tegemist kolmapäeval ilmuvasse Tartu Postimehe numbrisse ning täna sama väljaande veebiveergudele.

Erilist tähelepanu juhtis peatoimetaja Rannar Raba vesiniku jõul liikuvale valgele jalgrattale. Ta peab seda märgilise tähtsusega asjaoluks, et tavaliste ehk elektri ja kondiauruga liikuvate sõidukite hulgas on üks selline, mida suurem osa inimesi ei ole näinudki.

Vesinikuratta selga istus Jüri Saar ja vajutas nuppu, mille ümber on kaares kirjutatud «Start/stop». Organoleptilisel analüüsil ilmnes, et vesiniku lõhna ei olnud tunda, küll oli aga kandilise välimusega imerattal uue auto hõngu.

«Kuulsin hiljaaegu, et Tartu linnamajanduse osakonna valdustes on üks vesinikujalgratas,» lausus Jüri Saar. «Vesinik on teatavasti nimetatud tulevikukütuseks, mis ei saasta keskkonda. Selle ratta eripära on see, et tangituna toimib ta nii, et teeb vesinikust elektrit ja käitub jalgratturi käes nagu elektriratas.»

Vesinikuga täidetud paak võimaldab sõita 100 kilomeetrit. Paaki mahub vesinikku 40 grammi ja seda saab Tartus praegu ainult ühest tanklast, mis asub teaduspargis.

Mis tunne on sõita? «Esimene tunne oli kohmetus, aga nii vist ka natuke selle pärast, et ratas on suur ja üpris raske,» ütles Jüri Saar. «Kuulsime linnavalitsusest sedagi, et selliseid rattaid on maailmas praegu 200 ja et see maksab umbes 7000 eurot.»

Pärast starti Kitsa tänava kõrval asuva valge maja pargis ei olnud esimene peatus siiski mitte Kõrvekülas, vaid hoopiski Emajõe ääres eesti esiajakirjanike Johann Voldemar Jannseni ja Lydia Koidula monumendi juures. Seal tundus vesinikuratas Jüri Saarele juba väga mugav.

Tähistab ju Postimehe Grupi eile alanud üleriigiline velotuur 164 aasta möödumist päevast, mil trükist tuli Eesti esimene järjepidevalt ilmuma hakanud ajaleht Perno Postimees. Sellest on pika aja jooksul võrsunud mitu Postimehe-nimelist ajalehte. Nende hulgas on ka Tartu Postimees.

Kõrvekülast viib sõit homsesse

Täna pärast Kõrveküla peatust jätkus Tartu Postimehe esinduse teine etapp Mustveesse. Homsel etapil Mustveest Jõhvi on sadulas Rannar Raba, Kristjan Teedema ja Art Soonets. Viimane neist alustas velotuuri eile Viljandist, et sõita umbes 90 kilomeetrit Otepääle ning täna umbes 60 kilomeetrit Otepäält Tartusse. Velotuuri teatepulga võtab homme üle Põhjaranniku toimetus.

Suur rattasõit sai alguse eile hommikul Pärnu Postimehe toimetuse juurest. Sealt sõideti Viljandisse Sakala toimetusse ja seejärel Otepääle, kus teatepulga ehk GPS-seadme võttis üle Lõuna-Eesti Postimehe toimetus eesotsas peatoimetaja Sirli Homuhaga. Nüüd võttis Tartus selle temalt üle Rannar Raba.

Kui Tartu Postimehelt on teatepulga saanud idavirulased, sõidavad nad Rakverre Virumaa Teataja juurde. Rakverest vändatakse maakohti läbides Paidesse, kus tegutseb Järva Teataja toimetus. Sealt algab öösõit Tallinna.