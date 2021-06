«Mina seda sõna ei kasuta, aga see on samm sinnapoole, et teha Tartu väiksemate erakondade vahel koostööd, mis võib viia Reformierakonnale alternatiivse koalitsiooni sünnini,» vastas valimisliidu Tartu Eest liige Vahur Kalmre (pildil). «Koostööd on vaja selleks, et see toetusprotsent, mis igaühel eraldi võttes on väike, saaks kokku suureks. Kõigil erakondadel on ikka oma linnapeakandidaat.»