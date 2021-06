Galerii ⟩ Veeriku rahvas pidas esimest linnaosa päeva

Tartus ollakse juba harjunud, et pea igal linnaosal on oma selts, kelle eestvedamisel korraldatakse erinevaid sündmusi. Kes siis ei teaks Supilinna, Tammelinna ja Karlova päevi.

Eelmisel aastal otsustas ka punt Veeriku linnaosa aktiivseid inimesi luua seltsi, et samuti koondada kogukond ühe juhtimise alla.

Seltsi üks asutajatest Piret Maasik sõnas, et «põhisüüdlaseks» seltsi loomisel on tema magistriõpingud ülikoolis, kus muu hulgas oli teemaks seltsingute loomise protsess. «Sealt see alguse sai,» sõnas ta.

Veeriku seltsi päev leidis aset Veeriku kooli kõrval väljakul. Kui samal ajal oli teises linna otsas Karlova kohvikute päev, siis Veeriku seltsi esimesel suuremal sündmusel olid kohale tulnud ka kaitseliit, Veeriku kooli tantsurühmad, külgkorviga mootorrataste klubi Road Devil ning Eesti spanjeliklubi korraldas päeva raames ka koertenäituse.

Veeriku selts alustas kolmeliikmelise juhatusega, kuid peagi saab juhatuses olema seitse liiget. «Võime vist üsna kindlalt väita, et siis on meie seltsi juhatus kõige lasterikkam linnaosajuhatus Tartus,» sõnas Piret Maasik. Ta selgitas, et seitsmel juhatuse liikmeil kokku on 15 last ja 9 lapselast.

Siiski ei olnud Veeriku päev seltsi esimene ühisüritus. Selts organiseeris ka vastlapäevasündmuse. «Hea meel, et sellisele alustavale ühingule kohe toetajaid leidus, näiteks Coop andis meile vastlapäeval viiskümmend vastlakuklit,» sünas Maasik.

Veeriku selts vaatab juba tulevikku. Kaasavasse eelarvesse on plaan esistada mitmeid ideid. Kindlasti oleks seltsi juhatuse liikmete sõnul tarvis linnaossa juurde rajada rulapark, koerteväljak ning istumiskohti.

Seltsi juhatuse liige Hannes Klaas, kes on ka Tartu linnavolikogu liige, sõnas, et veel sel suvel ootab ees Veeriku kohvikute päev, mis on plaanitud 15. augustile, ning sügisene spordipäev, mille kuupäev vajab veel täpsustamist.

Ka loodab Hannes Klaas seltsi ja linnaosa koostööle. «Siin pole kuigi palju vaba maad, et parke ja istumisalasid rajada, kuid teada on, et peagi peaks kaduma linna servas kõrguvad elektriliinid, mis tähendab, et selle maa võiks anda ühiskondlikku kasutusse,» märkis Klaas.

Ka sooviksid Veeriku seltsi eestvedajad koondada kõik Tartu linnaosaseltsid ühe ühingu alla, et olla sel viisil linnavalitsusele arvestatavaks partneriks.