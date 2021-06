Galerii ⟩ Aiandushuvilised leidsid tee taas botaanikaaeda

Aiapäev toimus sel korral 11. korda. Eelmisel aastal tuli sündmus koroonaviiruse leviku tõttu vahele jätta, kuid nüüd oli seda suurem rõõm istikute pakkujail ja ostjail taas botaanikaaias kokku saada.

«See on nagu taimekasvatajate suvine laulupidu, kus alati on rõõm osaleda,» sõnas Nõrga talu perenaine Krista Kukk. Äri läks Nõrga talu perenaisel laupäeva hommikul esimesel tunnil hästi. «Aga isegi suurem rõõm on taas lihtsalt välja saada ja inimesi näha, muidu müüsime eelmisel aastal taimi ainult kodust,» rääkis ta. «Ilm on suurepärane, võib-olla on pärast aiapäeva afterparty ka,» sõnas Nõrga talu perenaine naerdes.

Teiste hulgas oli oma taimerivi botaanikaaeda üles sättinud Helga aia pererahvas. Helga aed toimetab Harjumaal Tagametsa külas. Helga aia perenaine Ülli-Riina Sildnik sõnas, et botaanikaaias toimuv aiapäev on äärmiselt eriline sündmus. «See koht juba on nii mõnus, ma olen nii kade, et külastajad saavad siin ringi kõndida, tahaksin ka,» sõnas ta järgmist istikut ostjale kätte ulatades.

Peamiselt püsikute kasvatamise ja müügiga tegeleva Helga aia perenaine tunnistas, et tänavune kevad oli keeruline. «Maha istutamise jaoks oli pikalt liiga külm, aga pottides sai väetis otsa. Mõned taimed võtsid ikka pikalt aega enne kui end mullast välja sirutasid,» sõnas ta.