Eesti Rahva Muuseum jääb teisipäeval robotite valda

Robotite päeva idee on sündinud uuest ERMi jõudvast näitusest «Robotite muinasjutud». See toob vaatajate ette illustratsioonid kuulsa Poola kirjaniku ja filosoofi Stanisław Lemi samanimelise raamatu eestikeelsest esmaväljaandest.

Eestikeelse raamatu teeb eriliseks see, et esimest korda ilmub Lemi teos värviliste illustratsioonidega, mis sündisid unikaalse kultuurilise koostöö tulemusel ehk pilte on joonistanud raamatusse nii Eesti kui ka Poola kunstnikud. Näitus ja raamatu ilmumine tähistas Stanisław Lemi 100. sünniaastapäeva ja saja aasta möödumist Eesti ja Poola diplomaatiliste suhete loomisest, mis täitus eelmise aasta lõpus.