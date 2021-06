GALERII ⟩ Päästeamet pani Emajõkke kaks ohutuspoid

Et päästeamet hankis poid koostöös Kreeka suursaatkonna ja Tartu linnavalitsusega, käis nende paigaldamist teiste seas uudistamas ka Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak.

Lõuna-Eestis paigaldatakse eri paikadesse 12 taolist poid ning nende eesmärk on pakkuda ootamatult vette kukkunud inimesele võimalust libisemisvastaste materjaliga kaetud käepidemetest tuge leida, kuni abi saabub või endal jõud taastub.

Kuigi südalinna välikohvikute ees ei ole Emajões ujumiskoht, on just seal suur oht, et inimesed võivad vette kukkuda.