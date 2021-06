Tundmatu objekt on Iseauto, mis nagu nimigi ütleb, sõidab ise, juhti seal sees ei istu. Uue prototüübi eelkäijad on pealinnas ja mujal maailmas sõitu katsetanud juba mõnda aega. Masin on valminud Tartu ülikooli ja OÜ Auve Tech koostöös ning välja on töötatud süsteem, mis oskab ise sõidukit juhtida ja vajaduse korral ohtlikus olukorras pidurdada. Praegu Tartus sõitmist harjutava bussi ülesanne on proovida rada läbi ning kaardistada trajektoor.

Silm on ikka peal

Teine eesmärk on katsetada n-ö teleopereerimist: kuigi keegi füüsiliselt sõidukit juhtima ei pea, sest andurid ja positsioneerimissüsteem teevad kogu töö ära, jälgitakse busse siiski eemalt kontrolliruumist. Üks inimene saab korraga silma peal hoida mitmel bussil ning vajaduse korral nende sõitu sekkuda.

Lisaks futuristlikule välimusele ja omapärasele nimele on hoopis teistsugune ka sõiduvahendi kapotialune: bussi sõitmiseks vajalik elekter toodetakse bussis endas.

Iseauto tiirutas ümber ülikooli ja sõitis ka teistel tänavatel. FOTO: Auve Tech

Millal hakkavad bussid nagu ühissõidukid linlasi kooli ja tööle sõidutama?

«Esimese generatsiooni bussid on täielikult tänavalegaalsed ning valmis autonoomselt sõitma juba täna, ükskõik millistes transpordisüsteemides ja kliimavööndites,» teatas Auve Techi turundusspetsialist Annaliisa Raidjõe. Ta lisas, et mitmes välisriigis on Iseautod juba liikluses täieõiguslikud osalised. See, kas ja millal masinad Tartu ühistranspordivõrguga liituvad, pole siiski veel selge.

Isegi kui Iseautod ühissõidukina kasutusele tulevad, bussi- ega taksojuhid töökohtade pärast muret tundma ei pea.

Iseauto on loodud toimivate ühistranspordi lahenduste täiustamiseks, mitte nende asendamiseks, selgitas Auve Techi turundusspetsialist Annaliisa Raidjõe

«Auve Techi bussid on loodud toimivate ühistranspordi lahenduste täiustamiseks, mitte nende asendamiseks,» selgitas Raidjõe.

«Isejuhtivad bussid suudavad opereerida nii kitsastes tingimustest kui ka muutlikel pinnastel, aidates teenindada reisijad piirkondades, kuhu praegune ühistranspordivõrk ei ulatu, kattes n-ö viimase miili teekonna,» lisas ta.

Pea saab proovida

Suvi toob endaga kaasa ka põnevaid uusi ettevõtmisi, kus linlastel on võimalus isejuhtiva bussiga sõit ise järele proovida. Näiteks juulis saab uue prototüübiga tutvuda autovabaduse puiesteel.