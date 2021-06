Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on selle liiklussõlme ehitust Tartusse kaua oodatud. «Mul on hea meel, et Riia ring kui üks Eesti õnnetusterohkemaid ristmikke saab nüüd turvaliseks. Lisaks juhib uus liiklussõlm transiitliiklust linnast eemale, mis on oluline meie elukeskkonda silmas pidades. Tartu linna ja Transpordiameti vahel on seda objekti ette valmistades olnud väga hea koostöö, loodan, et ka ehitus kulgeb ladusalt ja ei häiri ülemäära linlaste ja lõunaeestlaste igapäevaseid liikumisi,» sõnas linnapea.