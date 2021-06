Kaheksateist siutsuvat pallikest on Kuldvõtme rühma mudilaste rõõm ja hool. Lapsed teavad, et tibudel peab juua olema, et neile peab tibutoitu viskama ning et tibujalgade all olevat ajalehte on vaja vahetada, sest tibud kakavad selle üsna ruttu täis.