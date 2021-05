Oma uhkeks saavutuseks saab ta nüüd aga ikkagi lugeda viie ööpäevaga läbitud kümmet maratoni, mida ta varem ette võtnud ei ole, ja tavainimese meelest on see lausa üliinimlik pingutus.

«Rait ei ole harjunud ebaõnnestumistega, aga küllap oli see vajalik kogemus, millest on edaspidiseks palju õppida,» ütles Virge Ratasepp.

Rait Ratasepp lisas intervjuud andes seda, et ta võtabki selliseid eesmärke, mille kohta stardijoonelt vaadatuna ei saa alati öelda, et see kindlasti täitub. «Natuke peab ka õnne olema, ja seekord ei vedanud ilmaga,» nentis ta.

Rait Ratasepale on ultraspordi tegemise üks eesmärke aga näidata, et ultrasport on samasugune sport nagu teisedki alad, mida on võimalik teha kiiresti ja maksimaalse saavutuse peale, mitte lihtsalt niisama kulgedes. Tema saab topeltpingutusest topeltnaudingu, ja sellest tundest on raske loobuda.