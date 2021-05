GALERII ⟩ Tartus jätkub Tour of Estonia

Vihmast märjal Toomemäel said lähte Tour of Estonia teine ja ühtlasi viimane etaap Tartu grand prix. Kollases liidrisärgis läks rajale eilse Tallinna-Tartu GP (193,3 km) võitnud Eesti koondise rattur Karl Patrick Lauk.

Kokku läbitakse 16 ringi, millest esimese distants on 9,4 kilomeetrit ning kõik järgmised sõidetakse 10,2 kilomeetrit. Kõiki Tour of Estonia etappe kannab üle ERR-i spordiportaal (sport.err.ee) ning otseülekanded on leitavad ka Tour of Estonia Facebooki lehelt.