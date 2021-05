Finišisse jõudmiseks tuli lõpukilomeetritel läbida raske tõus Lossi mäest üles ning Lauk jõudis Toomemäe tippu ajaga 4:07.36.

Esikolmiku järel olid järgmised eestlased Oskar Nisu (+0.14), Norman Vahtra (+0.15) ja Martin Laas (+0.19).

Karl Patrick Lauk rääkis, et enne võistlust oli kindel plaan, et kui Salvesti rattatee juurde tullakse kõik koos, siis edasi teeb tiim kõik Martin Laasi jaoks, et aidata teda võimalikult heale kohale, kus ta saaks oma töö ära teha. Asjaolud läksid teisiti.

Lauk nentis, et Salvesti juures oli kõik veel lahtine, kuigi punt oli jooksikutest juba tagapool. «Seal oli veel piisavalt maad, ligi 3 kilomeetrit ja ta ei tulnud ikkagi järgi. Siis oli selge, et meie ju ees seisma jääda ei saa ja Martinit ootama ei jää ning pundiga finišisse ei lähe. Grupifiniš on alati natuke loterii, seal võib palju juhtuda,» selgitas Lauk.

Lossi mäe tõus on varasemast siledal maal sõidetud finišist oluliselt erinev. Lauk selgitas, et tänast etappi ei saa homsega kuidagi võrrelda, sest homme tuleb munakiviteel teha mitu ringi.

Kuigi Norman Vahtra püsis jooksikutel hästi kannul, ei olnud sellest esisõitjatel aimugi. «Sel hetkel ei jõua sa kuhugi vaadata ja mul oli vaja vormistada ära Oskar Nisu poole ette tehtud hea töö. Terve päeva jooksul polnud ma endas üldse kindelgi ja arvasin, et jalad ei ole nii head. Aga selle võrra sõitsin ma ka targemalt ja säästsin rohkem, mis kõik maksab lõpus boonuse kätte,» lisas Lauk.

Eesti koondis oli võidu üle selgelt rõõmus ning Lauk ütles, et Eesti rattaseltskond on nii kokkuhoidev, et egoistid kampa ei mahu. «Alati ollakse valmis üksteise nimel ohverdusi tegema. Kui on teada, et sõidad kellegi eest, siis sõidad ja probleemi pole,» rääkis Lauk.

Tour of Estonia avaetapile oli aedade äärde vaatama kogunenud üksikuid inimesi, keda turvatöötajad kogu aeg eemale ajasid. Suuri masse võistlust jälgima siiski ei kogunenud. Lauk ütles, et tänavune finiš oli teistmoodi, sest tavaliselt on rahvast raja ääres palju, aga ta ei kurda. «Tegelikult tee peal mitmes kohas olid pered lastega välja tulnud ja ega me siin lõpus pahupidi silmadega ja ninast veri väljas olemisega ei pane enam kõike tähele,» muigas võidumees.