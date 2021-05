Kirurg Toomas Väli käib opisaalis palju harvemini kui varem. Kliinikumis areneb maksasiirdamine piisavalt hästi ja on tublisid noori, leiab ta. «Mul on lausa huvitav minna vahel sinna,» ütleb ta.» FOTO: Margus Ansu

Doktor Toomas Väli tuleb operatsioonilt, see kestis neli tundi. «Üks varem siiratud haige oli... Me püüdsime teha nii palju, kui oskasime. Eks aeg näitab. Võimalik, et läks hästi,» räägib ta.