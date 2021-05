ERRile pommiähvarduse teinud mees kuulutati tagaotsitavaks

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk märkis, et tagaotsitavaks kuulutas prefektuur ta avaliku korra raske rikkumise tõttu, mille kohtumenetluesest ta kõrvale hoiab. See tähendab, et kriminaalmenetluses on vajaminevad toimingud tehtud ja uurimine on jõudnud nüüdseks kohtusse, ent Kaldalu hoiab käimasolevast kohtumenetlusest kõrvale.