Fleur astub Ida tantsukooli jälgedes

Lapsevanemad olid skeptilised, kas uus tantsukool läheb arvesse samaväärse balletikoolina ning kas lõpetajad saavad arvestatava lõputunnistuse. «Kristiina Lilleorg viis mind õnneks kokku juristidega, kelle abil oleme jõudnud tulemusele, et oleme tõsiselt võetav igas mõttes,» kinnitas Jõgi.

Jõgi oli varem aga näinud üht Tammelinna ruumide kuulutust, mille kohta Lilleorud olid öelnud, et need ei sobi suuruse poolest. «Rääkisin uuesti Katrini ja Juriga, läksime koos vaatama. Nemad kiitsid saalid heaks, sest juba asukoht oli sobiv,» rääkis Jõgi. Ta tutvustas linnavalitsusele neid ruume ning reservfondist leidis linn vajaliku summa.

Sellest nädalast saavad lapsed lõpuks terve rühmaga koos treenida. Fleuri tantsukoolis juhendavad õpilasi Katrin Tammjärv, Juri Petrov, Laureen Laar, Sigrit Kont ja Svetlana Unt. Praegu õpib Fleuris 28 last. Neist 18 tuli üle Ida tantsukoolist, neli last Caroli tantsustuudiost ja kuus võeti vastu katsetega.

Õppida saab balletti, nüüdistantsu, ajaloolist tantsu, karaktertantsu, akrobaatikat, lavalist väljendusoskust ning plaanis on alustada ka beebivõimlemist. Kõige nooremad balletitantsijad on kolmeaastased, vanimad üle 60 aasta vanad.

Laureen Laar ütles, et Fleuri tantsukoolis tunneb ta, kuidas saab õpetajana kasvada ning kogu tantsuõpetajate tiim on üks pere. Katrin Tammjärve sõnul tuleb veel tegeleda vana pagasiga, kuid eesmärk on õpetada noored tantsijad iseseisvamaks. Juri Petrov on endiselt laste lemmik ning tunneb uutest saalidest suurt rõõmu.

Lisaks mitmele saalile on Fleuril oma kostüümiladu. FOTO: Sille Annuk

Kristiina Lilleorg. FOTO: Erakogu

Kristiina Lilleorg, Tiit Lilleoru tütar

Otsus Ida tantsukool sulgeda oli seotud varasemate sündmustega ja rahaliste võimalustega.

Juba 2020. aasta möödus tantsukooli jätkusuutlikkuse tagamisega. Tiit Lilleorg pühendus sellele, kuidas tuua lapsed ühe katuse alla ja leida tantsijatele ühed treenimisruumid.

2020. aasta kevadel saime kokkuleppe alustada tunde Tartu Forseliuse koolis, kuid sügiseks oli selge, et see partnerlus ei jää mitmesugustel põhjustel püsima. Nii olimegi jaanuaris fakti ees, et tantsukoolil polnud oma ruume, vaid asukohaküsimusi oleks tulnud lahendada nädalast nädalasse.

See on väga tänuväärt, et Tartu linnavalitsus toetas meid pearahasüsteemiga ning lisarahastust pakkusid erinevad projektid ja annetused. Püsisime veel elus, aga süsteemset ja struktuurset toetust põhitegevuseks ei olnud võimalik tagada.

​Siis jäid Tiit ja Alla Lilleorg koroonasse ning kahjuks sai mõne aja jooksul selgeks, et isa ei tule sellest välja, ning kui ta jääb ellu, on tema teovõime piiratud.

Saime aru, et ta ei suudaks kooli samamoodi edasi juhtida ning sel hetkel oli meile kõige olulisem Tiidu elu.

Kõige suurem tragöödia oli tema surm ning tuleb mõista, et Ida tantsukooli vedas eest Alla ja Tiit Lilleoru tandem. See oli nagu üks süda, millel on kaks poolt, ning ühel hetkel üht poolt enam polnud, teine oli aga sügavas leinas.

Nii professionaalne tantsukool nagu Ida vajab pikka perspektiivi ja kindlustunnet ning sulgemisotsust oli meil valus teha.

Esimene mõte oli tagada lastele jätkusuulikkus ning pakkusime võimalust liituda Tallinna balletikooliga, Vanemuise stuudioga või leida tantsuperest inimesed, kes tahavad kooli edasi arendada.

Fleur on seadnud sihiks anda edasi professionaalset õpetust. Kuidas kool areneb, seda näitab ainult aeg ja tulemused.

Meie aga saame hinnata praegu kõrgelt soovi mantlipärija olla, nüüd tuleb vaadata, kuidas kool ellu jääb. Endiselt püsib keeruline koroonapiirangute aeg ning lapsed pole saalis treenida saanud.

Usun, et järgmise hooajaga näeb palju ära.