Esikohtadele kandideerivad viimasesse vooru ehk superfinaali pääsenud 12 õpilasfirmat üle Eesti. Ent finaalis on tugevalt esindatud Tartu maakond. Õpilasfirmad Desoboots, Konnekt, Luffa ja Ultralink on pärit Tartu linnast, ent õpilasfirma Meemehed koosneb Nõo Reaalgümnaasiumi noortest.

Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor märkis, et taaskord on finaali pääsenud noored ettevõtjad väga entusiastlikud ning lisaks lahedatele toodetele on noortes ka tugev ettevõtluse pisik.

«Võistluse eesmärk ei ole ju tegelikult valida parimat äriideed, vaid ikka ettevõtet. See tähendab, et lisaks ideele peavad noored näitama ka suurepärast meeskonnatööd, arusaamist finantsidest, turundusest ja müügist ning jätkusuutlikkust pärisfirmana toimetulemiseks,» selgitas Loor.

«Korraldajatele on eriti tore näha seda, et finaalis on noori üle Eesti. Näiteks Põlva Gümnaasiumist on lausa kolm õpilasfirmat.»