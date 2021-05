Erakorralise meditsiini arst Sander Poks (30) lükkab reanimobiili ukse sahinaga ühele küljele lahti ja ütleb: «Palun, vaadake!» Silme ees ei ole midagi vähemat kui ratastel intensiivravipalat. Siin on hingamisaparaat – jah, seesama, mis haiglaski, kui on vaja koroonapatsienti või mõnd teist raske hingamispuudulikkusega haiget üle viia juhitavale hingamisele. Selle kõrval südamemassaažiaparaat, et kliinilises surmas inimest oleks ka transportides võimalik elustada. Hapnikuballoonid.