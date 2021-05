Politsei tabas teolt autosummuteid katki lõiganud nooruki

Tartu politseijaoskonna varavastaste kuritegude menetlusgrupi juht Tauno Pärli kirjeldas, et sündmuskoha vaatlusel tuvastasid politseinikud ühe korrusmaja eest Volkswageni, mille summutist oli noormees püüdnud varastada katalüsaatorit, ent vargus jäi tänu kiirreageerijate sekkumisele lõpule viimata. Pärli sõnul vaatasid politseinikud öösel üle teisedki selle maja ees seisnud autod, ent pimedas teisi kuriteo ohvriks langenud masinaid ei tuvastatud. Seetõttu palub ta kõigil, kes avastavad, et nendegi auto kallal on keegi võõras toimetanud ning sealt midagi kaasa viinud, sellest kindlasti politseile teada anda.