Tartus ei ole varem kunagi olnud osakonda, mis kannaks torakaalkirurgia ja kopsusiirdamise osakonna nime. Viimased 15 aastat kuulus torakaal- ehk rindkerekirurgia pulmonoloogia osakonda, ning ka kopsusiirdamispatsiendid, kellega on Tartus on üle kümne aasta tegeldud, olid samas osakonnas koos teisi kopsuhaigusi põdevate patsientidega. Kopsusiirdamisi on Tartus tehtud aga juba 33 korral ning kaht patsienti on siiratud kaks korda.