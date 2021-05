«Laadad on nagu omaette traditsioonid, eriti kõige suuremad Eestis. Kahju on sellest, et need on ära jäänud ja ma kardan, et neid saab olema raske taaselustada,» selgitas Tubaleva. Tema kõrval pakkus erinevaid maitseaineid Alpha kaubandus OÜ juht Svetlana Simonova ning kaks naist said omavahel pikaaegseteks sõbrannadeks just kauplemise läbi. «Saimegi tuttavaks laadal, kui kõrvuti kaupa pakkusime ning nüüd käime üle Eesti laatadel sageli koos ning ühendame töö puhkusega,» muigas Simonova. Ta nentis, et kui aasta tagasi saatsid nad laatadele tooteid pakkuma müüjad, siis praegu on see liiga suur kulu ja omanikud käivad ise kaupa pakkumas.