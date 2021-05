Video ja galerii ⟩ Delta juures tuli politseil lahutada kaklus ja takistada purjus ujujaid

Tartu politseijaoskonna välijuht Maido Kolk selgitas, et politsei sai reede hilisõhtul ja öösel sellesse piirkonda neli väljakutset. «Kella 22-23 vahel anti häirekeskusele kahel korral teada, et Delta õppehoone ja jõe vahelisel alal on koos suurem seltskond noori, kes tarvitavad alkoholi ja lärmavad. Politseipatrull käis mõlemal korral seal kohal olukorda kontrollimas. Politseinikud lärmi ega valju muusikat ei tuvastanud, küll aga tuvastasid avalikus kohas alkoholi tarvitamise,» rääkis Kolk. Ta lisas, et tegemist oli täisealiste noortega, kellele patrull selgitas kehtivat korda ning noortel paluti alkoholi tarvitamine avalikus kohas lõpetada. Samuti juhtisid politseinikud seltskondade tähelepanu sellele, et viirusohtu silmas pidades on mõistlik hoida üksteisega suuremat vahemaad.