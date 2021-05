Galerii ⟩ Keskkonnaamet keelas heakorratalgud viimasel hetkel ära, aga see ei takistanud inimesi koristamast

Heakorratalgude eestvedaja, Laeva kultuurimaja juhataja Veronika Täpsi sõnul said nad talgude tühistamisest teada eile õhtul. «Eile tulid neli keskkonnaameti inspektorit mäe alla ja ütlesid, et neile on tulnud kaebus. Nad nägid metsvindipaari ning selgitasid, et kuna käimas on pesitsushooaeg, siis võivad talgud linde häirida,» selgitas Täpsi.

«Hollywoodi mägi» on tuttav nii kõigile Tallinn-Tartu maanteel liiklejatele kui teistele inimestele juba aastakümneid. Küll aga vajab mägi korrastamist ning kohalik kogukond eesotsas Laeva kultuurimaja juhataja Veronika Täpsiga on juba kaua planeeritud ühiseid talgusid. Koroonaviiruse leviku tõttu tuli need aprillis edasi lükata ning nüüd loodeti need ära teha sel nädalavahetusel.

Mõttegrupp MTÜ Hollywoodi Mägi kutsus talguel kaasa lööma ka näitleja, lavastaja ja Emajõe suveteatri juhi Andres Dvinjaninovi, kes elab sealt vaid 6 kilomeetri kaugusel Väänikvere külas Laeva jõe ääres. Tema ja veel paarkümmend inimest olid täna hommikul mäe juures ka kohal ja otsustasid ühiselt siiski koristama hakata. «Inimene tahab teha, aga keskkonnaamet teeb otsuseid,» nentis Dvinjaninov.

Mõne tunniga prügist puhtaks

Dvinjaninovil oli kahju, et mäge võsast puhastada ei saanud, aga mõte maha ei maeta. Dvinjaninovi sõnul on mäe otsa plaanis luua vaateplatvorm, kus on skulptuurid Eesti kuulsate filminäitlejatega. Lisakas plaanitakse sinna rajada istekohad, et mäe otsast oleks võimalik inimestel ilusat vaadet nautida. Kuna mäe taga on omamoodi järsak ehk karjäär, saab sinna kinnitada trossi ja teha õhusõite, aga ka luua vabaõhuteatri- ja -kontserdilava.

Varem ei ole ta palju koristamistalgudel käinud, sest pole olnud aega. «Nüüd on koroonaperioodil näitlejana olnud vähem tegutsemist ja inimene on ju kord selline, et tahab midagi teha. Lisaks olen ma ise suur loodusesõber ja miks mitte võtta kätte ja tulla koos kogukonnaga midagi kasulikku tegema,» rääkis teatrijuht.

Tema arvates on Eesti loodus heas seisus, kui võrrelda seda näiteks olukorraga Indias. «Seal on nii must, et elatakse peaaegu sõna otseses mõttes prügi otsas. Selle kõrval ei saa me viriseda ja asjad on väga hästi. Aga koristamisega on selline huvitav asi, et teed natuke ja näed kohe tulemust, mis on väga hea tunne. Ma tõesti soovitan neil inimestel koristamistalgusid proovida, kui pole seda varem teinud,» rääkis ta. Täna hommikul kulus prügi kokku korjamiseks talgulistel vähem kui kaks tundi.

Raha on puudu

Mäe otsas võsa vahel kõndis prügikotiga ringi teiste seas Andrus Mölder, kellel oli samuti kahju, et talgud algsel kujul toimuda ei saanud. «Eks siin ole seos ka kommunikatsiooniga keskkonnaameti ja talgude korraldajate vahel. Aga me oleme seadusekuulelikud ja mõistame otsust,» selgitas Mölder. Ta ütles, et prügi polnud võsa all palju, aga siiski oli. «Inimesed peaksid rohkem mõtlema, et kui ronitakse pudel käes mäe otsa, siis võib selle pudeli ka hiljem endaga kaasa viia, mitte loodusesse jätta,» selgitas ta.

Talgude eestvedaja Veronika Täpsi rääkis, et muude tegemiste käigus ei tulnud linnurahu korraldajatele lihtsalt meelde. «Alguses pidid talgud toimuma aprillis ja siis ei puudutanud meid see teema üldse. Nüüd mõtlesime ainult sellele, kuidas inimesed oleksid õigesti hajutatud ja piirangute järgi reeglid täidetud, see asi aga läks meelest ära,» ütles Täpsi. Ta teadis rääkida, et mäe peal pole tegelikult linnupesi, aga keskkonnaameti otsust tuleb mõista. «Meie tahame ainult head ja kuulutame talgud välja hiljem. Lisaks plaanime sügisel minna Hooandjasse, et koguda raha mäe korrastamiseks ja arendamiseks. Praegu teeme seda kõike enda entusiasmist ja väiksel MTÜ-l ei ole piisavalt raha,» lisas ta.