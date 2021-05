Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuse direktor Kadi Kalmus on enam kui sajast joonistusest välja valinud nelikümmend joonistust ja seadnud need Luunja bussijaama seintele, kuna päris siseruumides näituse korraldamine suurele publikule pole veel võimalik.

Ootepaviljoni uus nägu

Õnneks paneb koroonapandeemia inimestel pead tööle ja teeb nad leidlikuks. Luunja bussijaam on 1990. aastate algul eriprojekti järgi valminud puitehitis, kus on vist ka limonaadi ja jäätist müüdud ning kus praegugi saavad inimesed aega parajaks teha ning bussi oodates tuule- ja vihmavarjus olla.

Kadi Kalmus organiseeris ootepaviljonile koos kohalike noortega vahepeal värskenduskuuri ning leidis, et see on vägagi sobiv vabaõhunäituse galerii.

Heategevuslikule kunstisündmusele «Loovusega haiglatele tänuks» on töid kogunenud tervest Eestist, ka vene emakeelega lastelt ja noortelt. Piltidel näeb lihtsaid värvipliiatsijoonistusi haigemajadest, süstlaga tädidest, punase ristiga autodest, kanderaamidest ja neil lamavaist inimestest, aga ka vanemate koolilaste sümbolistlikke töid globaalses võtmes.

Pildid kogunesid meili teel või laeti üles virtuaalsesse keskkonda. Näituse tarbeks lasi Kadi Kalmus pildid printida A3-formaadis kapaalusele ning Luunja bussijaama seintele jäävad need inimestele vaadata juunikuu lõpuni. Näitusel on videovalve.

Joonistused oodatud ikka veel

Kadi Kalmus rõhutas, et haiglatele tänuks joonistuste kogumise aeg ei ole veel kaugeltki läbi. Neid oodatakse kuni 1. juunini. Võib olla just nüüd, mil lapsed taas koolidesse pääsevad ning õpetaja klassiruumis neid silmast silma, mitte ekraani kaudu juhendada saab, on hea võimalus õpilaste loovus proovile panna ning veel viimane laine töid heategevussündmusele saata.

Plaan on selline, et kui kõik hästi läheb, korraldatakse laste kunstitöödest veebioksjon, millest koguneva rahaga toetatakse Kallavere haiglat, mis sai koroonapandeemias räsida ning muudetakse ümber hooldushaiglaks.

Meeldetuletuseks olgu lisatud, et joonistuste kogumine on heategevusprojektist vaid üks osa.

Räägib õpetaja Marika Loderaud. FOTO: Sille Annuk

Sellesse kuulub veel laul «112», mille sõnade autor on Marika Loderaud ning muusika autor Liina Arras, mõlemad Luunja keskkooli õpetajad.

Laulu ülesanne on pöörata tähelepanu kiirabitöötajaile, kinnistada numbrit 112 ning levida ka rahvusvaheliselt. See on juba sisse lauldud nii eesti kui ka vene, inglise, hispaania, kihnu ja võru keeles, lauljaiks solistid, kelle emakeel ongi üks või teine neist keeltest. Laulusõnade tõlked on olemas aga ka prantsuse, soome, itaalia ja saksa keelde, aga neis keeltes esitajaid veel otsitakse. Laulu levitamisega on rakkes inglise keele õpetaja Marika Loderaud, kes on ka kogu heategevusprojekti idee autor.

See, kas ja kuidas laul terves maailmas levima hakkab, näeb pärast suve sügisel.

Eestikeelse laulu esitaja on muide Luunja keskkooli õpilane Grete Gogolin, kes laulis selle ette ka tänasel näituse avamisel.

Laulab Grete Gogolin. FOTO: Sille Annuk