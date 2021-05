Mart Nöpsi sõnul tuli idee sellist distantsi ujuda venelaste eeskujul, kes on seesuguseid vahemaid varem läbi ujunud. «Mõtlesime, et Eestis pole keegi seda veel teinud ning saame ennast proovile panna. Lisaks toetame kultuuripärandi elushoidmist, sest eks ole ju ürituse nimigi Viisu, Põie ja Õlekõrre nimeline pundiujumine Võrtsust Tartuni,» nentis Nöps. Ta lisas, et kuna ujulad ja spaad on pikalt kinni olnud, on tegemist huvitava katsumusega välitingimustes.