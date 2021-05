Vanim mask näitusel on 217 aasta vanune Immanuel Kanti surimask, kõige värskem neli aastat tagasi lahkunud Kalju Komissarovi surimask. «Näituse tegemise juures oli üllatav teada saada, et surimaskide puhul on tegemist elava praktikaga. See paneb surma ja matusekombestikku hoopis teise pilguga vaatama,» ütles näituse kuraator Anu Rae.