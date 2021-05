Riik on alustanud piirangute leevendamist järk-järgult ja soovitanud nii teadusnõukoja kui haridus- ja teadusministeeriumi kaudu võimalusel laste hoidu kodus korraldada, samamoodi soovime ka Tartus liikuda vähehaaval tavapärase elurütmi poole. Peame silmas pidama, et viirus ei ole kuhugi kadunud ja nakatumine on endiselt kõrge. Seetõttu peame olema endiselt ettevaatlikud ja kontakte piirama.