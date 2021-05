Tartu abilinnapea Raimind Tamm teadis rääkida, et hiiglasliku arenduse hanget korraldav transpordiamet on ehitusettevõtete pakkumised kätte saanud, kuid tulemust pole seni heaks kiidetud. «Seis on siiski lootustandev. Niipalju kui meie teame, on pakkumusi piisavalt ja ka meile sobivaid. Linnale teadaoleva info järgi saame objekti peagi töösse,» sõnas ta.