See teema on meil vallavolikogus arutusel olnud. Mõte oli läinud aastal Tartu rattaringlusega ühineda. Viieaastane projekt oleks Kambja vallale maksma läinud 264 536 eurot, mis hõlmaks jaamade ehitamist, rataste soetamist ja igakuist hooldust. Jaamadele olid meil isegi kohad välja valitud: Tõrvandis oleks parkla tulnud Terminal Oili teenindusjaama ja Ülenurmes Konsumi juurde. Vallavolikogu arvas, et ettevõtmine on pisut liiga kulukas.