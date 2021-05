Tänaseni saab esitada kaasava eelarve ideid

Esitatud ideedega saab tutvuda siin . Samas keskkonnas saab kuni 2. maini ka ideid esitada. Info kaasava eelarve reeglite ja protsessi kohta on siin .

Tartus on kaasava eelarve toel ellu viidud üksteist ideed, kolm on sel aastal tegemisel. Valminud on Laia tänava Kultuurikvartalisse esitlustehnika hankimine, kõnniteede äärekivide madaldamine ülekäigukohtadel, Emajõe kaldapiirde rajamine Kaarsilla ja Võidu silla vahelisele alale, Arena Tartu eskiisprojekti koostamine, Raadil asuva ajaloolise tallihoone katuse rekonstrueerimine, Aparaaditehase taskupargi loomine, liikumisradade rajamine Emajõe kaldal ja Tähtvere dendropargis, liikuma kutsuva kooliõue rajamine Mart Reiniku kooli juurde, Tartu Kesklinna Kooli õueala korrastamine, Annelinna spordiväljaku renoveerimine ja Soola tänavale rattatee ehitamine.