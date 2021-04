Uurides Tartu abilinnapealt Raimond Tammelt, miks on Tartus käsil nõnda palju tee-ehitusi, vastas Tamm, et tegelikult eeldab Tartu tänavate olukord veelgi suuremas mahus töid kui praegu.

«Selleks, et hoida tänavaid normaalses seisukorras, oleks vaja teha remonte veel aktiivsemalt kui need mahud, mis on täna,» sõnas Tamm.