Kodanike täpne ajastus ja professionaalne meeskond tagasid sujuva ning tõrgeteta avapäeva, koridoridesse ummikuid ei tekkinud. Töötajad juhatasid patsiente boksidesse, mida seni on kasutatud valimiste ajal. Ka spordihalli atmosfäär meenutas valimisjaoskonda, sest inimesed sisenesid ja väljusid, käes infolehed.

Oodata tuli vaid vaktsineerimisjärgsel alal, kus kõigil kaitsepoogitutel paluti istuda 15 minutit, et jälgida oma tervislikku seisundit. Kiirabitöötajad olid võimalike kõrvalnähtude puhul valmis turgutust pakkuma, kuid vajadusel abivajaja ka ruttu haiglasse sõidutama. Selleks esimese pooltunni jooksul vajadust polnud, inimesed olid enamjaolt heas tujus ja vesteldes järelmõjude üle ei kurdetud.

«Tulin siia pooljuhuslikult, sest pidin olema karantiinis ja seetõttu mulle vaktsineerimist pakuti, ootasin seda juba ammu,» oli süsti üle õnnelik 28-aastane Jõgevalt pärit Meigo Härmaste, kes ei oodanud konkreetse tootja vaktsiini. «Mida anti, selle võtsin vastu, sest mul on nõrk tervis ja teised perekonnas on juba vaktsineeritud, seepärast seda päeva ka väga ootasin.»

Hea enesetunne oli pärast kaitsepookimist ka 69-aastasel Aarel, kes oma perekonnanime ei soovinud öelda. Tema sai tänases järjekorras esimesena Pfizerit õlga. «Kui süst tehtud oli, siis küsisin veel ka, et kas juba valmis, sest ma ei tundud mitte midagi,» ütles Aare.

«Arvasin, et julgeid ei ole nii palju, aga siia on rahvast ikka kogunenud,» oli bussiga keskusesse saabunud 75-aastane Jaan Maasik üllatunud. Pärast süsti mees millegi üle kurta ei osanud. «Ma ei tundud midagi ja praegu on ka hea olla, isegi järjekorras ei pidanud ootama,» sõnas ta.