Päästjad said kella üheksa paiku Jõgeva piirkonnaalajaamas tekkinud põlengu suhteliselt ruttu kontrolli alla, ent alajaama hoone ja selles peituvad seadmed said tugevalt kahjustada.

Elektrilevi kommunikatsioonijuht Ivar Jurtšenko vahendas, et põleng sai tõenäoliselt alguse kaablikeldris paiknenud keskpingekaablitest. Täpsemad asjaolud selguvad uurimise käigus.

Elektrilevi elutähtsa teenuse juht Jüri Klaassen sõnas teisipäeva keskpäeval, et praeguse prognoosi kohaselt võivad parandustööd aega võtta kuni ööpäeva. «Kõiki mõjupiirkonda jäävaid kliente on SMSiga teavitatud. Elektrilevi teeb kõik endast oleneva, et katkestus kujuneks võimalikult lühikeseks,» lubas ta.