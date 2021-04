Elektrikatkestus on tingitud Jõgeva piirkonnaalajaama rikkest, kus on ulatuslik põleng. Rikke kõrvaldamine võib eeldatavalt kujuneda ajamahukaks, ütles Elektrilevi pressiesindaja Ivar Jurtšenko. Vooluta oli kella poole kümne ajal hommikul ligi 7500 klienti, kellest 1500le sai vooluühendus ümberlülitustega lühikese aja jooksul taastatud.

Kell 9.47 said päästjad kinnituse, et elekter on välja lülitatud ning asusid alajaama kustutama. Suitsusukeldujad lõpetasid töö kell 10.31, millest alates jätkati üksikute tulekollete otsimiseks konstruktsioonide avamisega.