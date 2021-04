Kolmes lasteaias käib lõimumine

Tartu on rahvastiku koosseisult kirev linn, kuigi igapäevaelus see ehk väga silma ei torka. 2020. aasta ülevaate järgi on siinsetest elanikest eestlasi 78 protsenti, venelasi 13 protsenti ning soomlasi ja ukrainlasi kumbagi üks protsent. Muude või teadmata rahvuste esindajaid on seitse protsenti. Paljud pered on segarahvuselised, näiteks on eesti naine abielus soome mehega või vene naine eesti mehega.

Jaamamõisas asuvas lasteaias Annike käib lapsi nii vene, ukraina, valgevene, saksa, kasahhi, aserbaidžaani kui ka läti peredest. Eesti emakeelega lapsi on praegu neliteist, umbes kakskümmend last on segaperedest.

Enamik lapsi räägib kodus vene keelt. Tegemist on venekeelse lasteaiaga, kus on eesti-vene keelekümblusrühmad. «Tulevikus plaanime Annikeses avada mitu eestikeelset rühma. Alustame aga sellest, et tuleval õppeaastal ootame sõimerühma kõige väiksemaid (1,5-3-aastaseid) eesti kodukeelega lapsi,» ütles Annikese õppealajuhataja Veronika Dervojed.

Üks õpetaja, üks keel

Keelekümbluse põhimõtted töötati välja Kanadas, kus on teadupärast suured prantsus- ja ingliskeelsed kogukonnad. Esimesed keelekümblusklassid avati 1965. aastal. Eestis algas nende kavandamine 1998. aastal, meil on rõhk eesti keele õpetamisel vene või muu emakeelega lastele. Esimesed keelekümblusklassid loodi siin 2000. aastal.

Lasteaedades käib keeleõppe alustamine tasa ja targu. Kolmeaastaselt hakkab vene emakeelega laps saama paar korda nädalas eesti keele tunde – kõik muu käib ikka vene keeles. Kui emakeel ehk vene keel on suus ja kinnistunud, lähevad lapsed üle keelekümblusrühma, kus hakkavad lisaks ka eesti keeles rääkima. See juhtub nelja-viieaastaselt.

«Keelekümblusrühmas on eesti keele rühmaõpetaja, vene keele rühmaõpetaja ja õpetaja abi, kes toetab eesti keeles rääkimist,» seletas Dervojed. «Rühmades on eri värvi sõnasildid ja lausesildid, nii saavad lapsed ka värvi põhjal aru, mis keeles sõna on. Näiteks on kollased sildid eesti keeles, rohelised vene keeles.»

Dervojed on keelekümblusrühmade lapsi õpetanud kümme aastat ja kogenud, et keel hakkab lastele kergesti külge, kui kasutada õiget õpetamisviisi.

Pool päeva õpitakse ühes, pool päeva teises keeles. Inna Usmanova, lasteaia Mõmmik direktor

«Just kuulasin lõimitud keele- ja aineõppe konverentsi, kus räägiti keelekümblusest ja kuidas see peaks toimuma ka koolis ja ülikoolis,» ütles ta. «Lapsed, kes alustavad mõlema keele omandamist juba lasteaias, on edaspidi isegi tublimad ja püüdlikumad kui tavalapsed tavaklassis.»

Mida aga arvata levinud murest, et kui rühmas on mõlemat keelt kõnelevaid lapsi, siis ei õpi nad oma emakeelt õigesti rääkima? «Kui on kindel metoodika, pädev õpetaja ning ka vanemad ja kogukond toetavad lapse arengut, saab laps hästi hakkama mõlemas keeles,» on Dervojed veendunud.