35 aastat katastroofist ⟩ Minu lugu rahuaja Tšornobõlist koos Prõpjati ja Mazõriga

Mazõr asub Lõuna-Valgevenes Prõpjatsi jõe kaldal – linna jõesadam on Valgevene suurim ja maanteesild Valgevene pikim. Prõpjatsi jõgi lookleb edasi läbi Polesie metsade lõuna poole, ületab Valgevene-Ukraina piiri ja jõuab omanimelise, Prõpjati linnani, mida teab kummituslinnana terve maailm. Linnulennult oleks sinna 120 kilomeetrit.

Ka Polesie metsade vahel olnud külad on ilmselt kummituslikud, kuigi neid me tookord ei näinud. Sest neist läbi otsetee puudub. Need metsad asuvad Valgevene kõige saastatumas piirkonnas, mis nüüd on radioökoloogiline kaitseala, mille elustikul teadlased silma peal hoiavad. Enne Tšernobõli katastroofi elas seal kümneid tuhandeid inimesi, nii nagu Ukraina paljudes küladeski, mida nüüd tühjadena, metsast ja võsast läbikasvanuna turistidele näidatakse.

Veel natuke Mazõrist.

Päeva lõpul läksime linna peale õhtusööki otsima ning sattusime Lenini väljakule, kus kaks noormeest seadsid üles helitehnikat, valmistudes kontserdiks. Nad tutvustasid end grupina «Mирные люди», tõlkes rahumeelsed inimesed, ning esimene pala, millega solist Dmitri alustas, kandis pealkirjai «Mир».

Ka vene keelt halvasti tundvad inimesed teavad, et see sõna tähendab ühtviisi nii rahu kui tervet maailma. Mina, ükskõik kui palju kordi ma seda lugu pärast üle ka ei kuulanud, ei saanud täpselt pihta, kumba tähendustest loo ettekandjad silmas võisid pidada. Minule sobisid mõlemad.

Telefoniga spontaanselt üles võtud räpilugu jäi kummitama ja sai hiljem Tšernobõlis ning Prõpjatis tehtud fotode saatemuusikaks videos, mida ma pole peale oma sõprade veel kellelegi näidanud. Olgu täna on see päev.

Mõned hetked enne, kui solist alustab, paigutan ma vaataja korraks enda kõrvale autosse, mis sõidab läbi Tšernobõli tühjade tänavate, kus kaks giidi, Yevgen Gontšarenko ja Peter Philon selgitusi jagavad, taustaks dosimeetrite piiksud.

Kas teile ka tundub, et räpiloo saatemuusika on inspireeritud otsekui nendest samadest dosimeetri piiksudest?!

Tšernobõli tuumajaama neljas reaktor plahvatas täna öösel 35 aastat tagasi. Taolist katastroofi ei olnud inimkond kogenud ei sõja- ega rahuaegses maailmas ning ainus, millega seda sündmust praegu võrrelda saab, on 2011. aasta Fukushima tuumaõnnetus.

Me peatusime sel päeval mitmes Prõpjati lähedases külas, kuhu Tšernobõli huvilisi ikka sõidutatakse. Me sattusime kultuurimajja, mille lava kohal kõrgus ukraina keeles punasel taustal loosung: «Elagu kommunism - helge teekond tervele inimkonnale!». Veel üks versioon rahust ja maailmast!

Räpiloo «Mир» monotoonne takt nõudis kaadrite vahetamist ehk liigagi kiiresti ja nii võib tähelepanuta jääda näiteks pilt staadionist, kus tribüünid tõusevad keset metsa või ka pilt kohvikust, mille on kuulsaks teinud gaseeritud vee automaadid, kuna juba enne mind on need pälvinud tuhandete huviliste fotoklõpse.

Kohvik ise asub muide Prõpjati jõe ühe haru kaldal, mis pärast katastroofi muudeti kinniseks veekoguks, et osa saastatud jõest konserveerida ja jõe põhiharust lahutada. See pildile võetud veepeegel on olnud aga rahuaja silmailu kohvikust terassile jalutama tulnud prõpjatlastele, kes elasid vastrajatud linnas oma uhiuutes kodudes ja töötasid hinnatud spetsialistidena turvalises tuumajaamas.

Prõpjati kuulsat vaateratast pildistasin muidugi ka. Aga hiljem sulatasin selle kaadri kiire üleminekuga kokku vidopildiga, mille olin saanud radarist Duga. Miski ühendab neid – mõlemad on rahuaja vaatluskohad. Üks lõbustuspargis, mis jäigi avamata; teine asudes tuumajaamast 30 kilomeetri kaugusel kohas nimega Tšernobõl-2, kus 1976. aasta juulist kuni 1989. aasta detsembrini töötas antiballistiliste rakettide varajase avastamise süsteem.