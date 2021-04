Naiste tantsupeo turundusjuht Teele Kaeramaa selgitas, et reklaamtahvlil olev info ei vasta praegu enam tõele, sest pidu ikkagi sel aastal ei toimu. Kaeramaa selgitas, et suured välireklaamid said paigaldatud juba jaanuaris ning kui tuli teade, et pidu jääb ära, paluti ka välireklaamid eemaldada.