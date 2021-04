Puhja aiandis oli kolmapäeva ennelõunal amplite ja lilletaimede vahel uudistajaid. Praegu on kõige minevam kaup nii seal kui mujal võõrasemad. FOTO: Sille Annuk

Aiandite kasvuhoonetes avaneb juba kirev vaatepilt, kuigi suvelilledele ja õites amplitele on õues veel külm. Puhja aiandi kasvuhoonetesse tulid aiasõbrad juba märtsi lõpus uudistama ja peenratäidet otsima. «Kes see nii vara ostab? Mõnikord on lumi sel ajal veel maas,» imestas Puhja aiandi tagasihoidlik peremees Üllar Kaasik.