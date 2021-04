42. korda korraldatav EMP on vanim Eesti heliloojate loomingule keskenduv festival, mis tasakaalustab kodumaist välismaisega, kammerlikkust mastaapsusega ning festivali kavadest leiab aasta-aastalt üha enam žanri- ja stiilideülest. EMP kunstilised juhid on Helena Tulve ja Timo Steiner, Tartu programmi kureerib Märt-Matis Lill. Tänu kunstiliste juhtide eksperimenteerimishimule ja lennukatele ideedele on EMP alati pakkunud oma publikule ka loominguliselt esmapilgul pöörasena näivaid projekte.