Kell 19 oli konsulaarosakonna ukse ees hoovis, Vene lipu lähedal koos Pavel Ümarikuga vaid üks tudeng, kes ütles, et on samuti Venemaa kodanik. Esimesel neist oli suure paberi ühele küljele kirjutatud, et Navalnõile on tarvis arsti ja teisele küljele, et Venemaa peab olema poliitvangideta. Mõlemad tekstid olid vene keeles. Tudeng hoidis käes väikest paberilehte, mille ingliskeelne tekst nõudis Navalnõile vabadust. Et tibas vihma, said nii paberilehed kui ka nende hoidjad märjaks.