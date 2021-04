Pärast aastavahetuse koolivaheaega alustasid koolid Tartus õppetööd nädal aega hiljem kui mujal Eestis. Võtsime tol korral nädalase puhveraja. See oli vajalik selleks, et olla kindel, et koolivaheaja tihedam suhtlus, sel ajal tehtud välisreisid ja läbikäimised ei kasvataks nakatumiste arvu. Toona Tartut isegi kritiseeriti selle nädalase puhveraja eest, aga tagantjärele ütlevad paljud, et see oli õige otsus.