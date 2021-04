Kahtlemata on Emajõe kallas üks populaarsemaid kohti jooksmiseks. Tegelikult saab joosta põhimõtteliselt igal pool, nii nagu tuju ja tahtmist on. Millised on aga alustavale jooksusõbrale põnevamad Tartu jooksurajad, aitab Tartu Postimees välja selgitada.