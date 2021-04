Art Leete on Tartu Ülikooli etnoloogiaprofessor ja kultuuriteaduste instituudi juhataja. Oma uurimistegevuses on ta keskendunud põhjarahvaste ajaloo ja tänapäeva uurimisele, mis on temast teinud rahvusvaheliselt tuntud ja kõrgelt hinnatud teadlase. Ta on teinud välitöid Lääne-Siberis ja Komimaal, tema uurimisteemad hõlmavad Siberi põlisrahvaste etnograafilise kirjeldamise ajalugu ja ühiskondlikke muutusi, aga ka hantide, manside, neenetsite ja komide usundit ja jahipidamist. Tal on ilmunud mitmed raamatuid – «Soome-ugri saladused» (2019), «Muutused ja meeleheide: põhjarahvad ja nõukogude võim 1920.-40. aastatel» (2007), «Kazõmi sõda: šamanistliku kultuuri allakäik Lääne-Siberis» (2002) ning ta on armastatud kirjutaja Eesti meedias. 2016. aastal avanes Art Leete kaaskureerimisel soome-ugri püsinäitus «Uurali kaja» (2016).