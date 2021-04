Vaielge aga ajalehes, televisioonis ja Facebookis oma suurte sildade, magistraaltänavate läbimurrete, kõrghoonete, arhitektuurivõistluste, rohevõrkude, kultuurikeskuse, tarkade töökohtade, regionaalarengu, tuleviku ühistranspordi üle. Need on kauge tulevik ja tähtis, kuid minu igapäevaelu see ikkagi ei puuduta. Nii võivad paljudki tartlased mõelda, kui meedias toimuvad suuri objekte puudutavad arutelud.