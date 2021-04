Galerii ⟩ Tartlased laulsid eesliinitöötajate tänamiseks

Sündmuse peakorraldaja Catalina Porro selgitas, et suurim koormus koroonaviiruse leviku ajal on neil, kes töötavad teiste heaks: arstid, õpetajad, müüjad, politseinikud, medõed, puhastusteenindajad, päästetöötajad, tervishoiutöötajad. «Näitame, kuidas me oleme selle ennastsalgava töö eest südamest tänulikud,» sõnas Porro.